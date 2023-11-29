Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
MEB 74 bin TL maaşla bilişim personeli alacak
MEB 74 bin TL maaşla bilişim personeli alacak
İstanbul ve Çanakkale Boğazları gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul ve Çanakkale Boğazları gemi trafiğine kapatıldı
'Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi fırlattı' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi fırlattı' iddiasına soruşturma
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Terör

Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 14:04, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 14:05
Yazdır
Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen eski öğretmen G.Y'nin (43), Pamukkale'ye bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

Yapılan aramada G.Y, evde gizlendiği çocuk ranzasının altındaki bölümde yakalandı.

G.Y. işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber