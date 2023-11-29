TBMM Genel Kurulu toplandı

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 29 Kasım'ın Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olduğunu anımsatarak, İsrail'in bir halkı topyekun yok etmeye çalıştığını söyledi.

BM'nin İsrail saldırıları karşısında bir adım atmadığını ve işlevini yitirdiğini dile getiren Turan, Türkiye'nin bu süreçte sorumlu davrandığını, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise toplum sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinde hemşireliğin önemini anlattı.

Yaman, hemşirelerin mevzuata aykırı olarak meslekleri dışında çalıştırıldığını, hemşire olmayan yöneticilerin atandığını, özlük hakları ve ekonomik haklarının tam olarak verilmediğini dile getirdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de temsilcisi olduğu ilin sorunlarını aktardı. Işıkver, seçim bölgesinde hala su ile buluşmayan arazilerin olduğunu, Elazığ Şeker Fabrikası'nın önümüzdeki dönemde yetersiz kalacağını, bu nedenle fabrikanın kapasitesinin arttırılması gerektiğini kaydetti.