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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 15:48, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 15:50
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Feyzullah Canbaş'ın (30) kullandığı 66 LB 721 plakalı otomobil, Keçiborlu-Uluborlu kara yolunun İleydağı köyü mevkisinde Ali Yılmaz (24) yönetimindeki 32 AY 905 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Canbaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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