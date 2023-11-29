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Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki 15 sosyal medya fenomeni hakkındaki karar Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince verildi. Soruşturması ayrı dosyada süren Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti ile Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 15:52, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 16:04
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Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 15 sosyal medya fenomenine yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Savcılığın talebini kabul eden Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

- Öz çiftine de yurt dışına çıkış yasağı kararı

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti ile Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

- Olay

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

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