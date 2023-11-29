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2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar

Spotify Türkiye'de 2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı. Buna göre en çok dinlenen şarkı Galatasaraylı Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım olurken, en çok dinlenen şarkıcı ise Semicenk oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 16:48, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 16:55
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2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, Türkiye'de 10'uncu yılını kutluyor. Genç ve yetenekli sanatçıları destekleyen platform 2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve podcast yayınlarını açıkladı.

Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçası olurken, en çok dinlenen sanatçı ise Semicenk oldu.

En çok dinlenen kadın sanatçı ise yine değişmedi ve Sezen Aksu zirvedeki yerini korudu.

2023'ün en çok dinlenen albümü ise Motive'den Romantik listenin zirvesine yerleşti. En çok dinlenen podcast ise Ortamlarda Satılacak Bilgi oldu.

İşte 2023 yılı Spotify TOP listeleri:

2023'te Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:

1) Semicenk
2) UZI
3) Sezen Aksu
4) Motive
5) Lvbel C5
6) BLOK3
7) cakal
8) Mabel Matiz
9) Emir Can İğrek
10) Ezhel

2023'te Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

1) Aşkın Olayım - Simge
2) Yana Yana - Semicenk, Reynmen
3) NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
4) AFFETMEM - BLOK3
5) Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
6) Sevecek Sandım - Semicenk
7) Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
8) Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
9) VUR -

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