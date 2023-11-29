HAK-İŞ Başkanı Arslan: Haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var

HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Konfederasyon Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçi örgütü olarak çalışanların hak ve hukukunu korumanın yanında ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün sorunlarına yönelik söyleyecek sözü, çözümü olan, gerektiğinde destek verecek bir sivil toplum örgütü olduklarını belirtti.

Kuruluşlarından bu yana Filistin'i temel meseleleri gördüklerini dile getiren Arslan, özellikle 7 Ekim'den sonra Filistin ve Gazze'ye yönelik İsrail'in başlattığı soykırım ve katliamlara karşı olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk olarak "can suyu" gönderme kararı aldıklarını ve bunu hayata geçirdiklerini anlatan Arslan, Gazze'de olup bitenleri sadece seyretmediklerini, bir şeyler yapmak zorunluluğunun farkında olduklarını ifade etti.

HAK-İŞ'in dünyadaki sendikaları harekete geçirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Arslan, bundan sonra da Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Adaletsiz bir vergi sistemi var"

Üyelerini yerli ödeme sistemi "TROY"u kullanmaya çağıran Arslan, işçi emeklilerini de konfederasyon bünyesinde kurdukları Hak Emek-Der'e üye olmaya davet etti.

Vergi konusunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin gerçeklerini içinde barındıran bir vergi sisteminin oluşturulması konusunda hükümetin ivedilikle yeni adımlar atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.