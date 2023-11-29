Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Magazin

Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

Batman'da 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi vizyona girdi. Sosyal medyada terör örgütü yandaşı bazı sayfalar IMDB'de filme düşük puan vererek saldırı başlattı. Mete Yarar da bu saldırıların ardından bir tweet alıntılayarak çağrıda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 17:38, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 17:38
Yazdır
Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşındı. 24 Kasım'da vizyona giren "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine kısa sürede beğeni yağdı.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI

Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.

Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"
81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI

Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.

Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"
81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.

GALASINA ERDOĞAN DA KATILDI

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber