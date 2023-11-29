MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK Bildirisi: İsrail'in Gazze'de işlediği ve tarihe kara bir leke olarak geçen insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edilmiştir
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 20:30, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 20:28
MGK Bildirisi: İsrail'in Gazze'de işlediği ve tarihe kara bir leke olarak geçen insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edilmiştir