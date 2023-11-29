BDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin lira ek zam geliyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 80 maddelik torba kanun teklifini görüşüyor. Komisyon bugün ilk olarak fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak edildi.

Memurlar.net'ten Edip Üzen'in haberine göre, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan (BDDK) başkan, üyeler, başkan yardımcıları, başkan müşaviri, daire başkanı, murakıp, uzman ve uzman yardımcılarına her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı bulunan tutarı geçmemek üzere ek tazminat verilmesine dair önerge verdi.

Konya Milletvekili Orhan Erdem tarafından verilen önerge komisyonda kabul edildi. Önergeye göre hangi unvandaki personele hangi gösterge rakamının uygulanacağına Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bugün için aylık katsayı 0,509796 olduğundan, 60 bin gösterge rakamı 30 bin 587 liraya tekabül etmektedir.

BDDK'nın Ankara'dan İstanbul'a taşınması ve İstanbul'da yaşam şartlarının zorlaşmasından dolayı bu teklifin torba yasaya eklendiği belirtiliyor



MHP İstanbul Milletvekili İsmail Aksu önerge sonrasında yaptığı değerlendirmede benzer bir düzenlemenin müfettiş ve uzmanlar içinde yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Aksu "Bu madde ön görüşmelerde de ifade edildiği gibi, gerekli, bununla beraber önümüzdeki dönemde mutlaka merkez kariyer elemanları yani kariyer uzmanlıkları, müfettişler, denetim elemanları bunların da çalışılıp benzer bir hale getirilmesi gerekir çünkü ücret adaletsizliği ortaya çıkabilir. Şimdi, burada yapılan bu düzenleme beraberinde benzer talepleri de getirecektir kuşkusuz, o sebeple ben hani kayıtlara da geçmesi açısından bunu söylüyorum , önümüzde ki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan , ilgili kurumlardan böyle bir hazırlık yapmalarını da talep edelim çünkü diğer çalışanlarımızın da hakkıdır, onlar da bekliyorlar, inşallah çok uzamadan benzer çalışmaları yapmış oluruz" dedi.

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