Konya'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen genç öldü

Buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Emre, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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