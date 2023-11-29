İsrail askerleri 'insani araya' rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 22:30, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 22:40
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.
Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.