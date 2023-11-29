Beykoz'da toprak kayması: 3 ev boşaltıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Beykoz ilçesi, Ortaçeşme Mahallesi, Kosova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Olayın yaşandığı sokaktaki gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu mühürlendi.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Olayda evi zarar gören Bayram Bozkurt, "Yoğun yağış vardı. O sebeple yukarıdan yağmur suyu benim çatıma geldi ve sonra o yağmur suyu ağaçları devir benim eve geldi. Amcamın kızı içerideydi. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.