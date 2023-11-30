Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 08:21, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 08:23
Yazdır
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak.

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik oluşturulan bir kaynak olacak olan Aile Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu,

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Fonu yönetecek olan yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek.

Kredi imkanı her yıl artırılacak olan fonun başvuruları internet üzerinden alınacak.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber