Kariyer Merkezine inşaat mühendisi öğretim görevlisi nasıl mümkün oluyor?
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Merkezine İnşaat Mühendisliği alanından öğretim görevlisi almak üzere ilana çıktı!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de
farklı alanlarda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi almak
üzere ilan
yayımlamıştır.
Söz konusu ilanları incelediğimizde; Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezine alınacak öğretim görevlisi alımında "İnşaat Mühendisliği
alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup kariyer planlaması konusunda
çalışması bulunmak." şartı aranmıştır.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kuruluş süreciyle birlikte tüm devlet
üniversitelerinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezleri çok
ciddi bir aktivite içine dahil edilmiştir. Ofisin ulusal düzeyde uygulama koyduğu
Staj programı ve bölgesel olarak düzenlediği kariyer fuarları gibi süreçler
yükseköğretim kurumlarındaki Kariyer Merkezleri tarafından yürütülmektedir.
Fakat, yukarıda yer verdiğimiz ilan gibi üniversitelerde kariyer merkezleri
bir nevi işsiz kişilerin istihdam kapısına dönüşmüştür. Ne yazık ki kendi alanında
kadro bulamayan kişiler kariyerle ilgili sertifika, basit bir çalışmayla bu
birimlere alınmaktadır.
Bu ilanımızda da, İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans yapmış, Kariyer Planlaması konusunda çalışması bulunan bir kişiye yönelik yeni bir alımla karşılaşmış olduk.
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin üniversitelerde gerek üst kurumlara
iletişim kuracak gerekse üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlamada
aktif rol alacak amacına uygun şekilde işlevsel bir birime dönüşmesi için bu
birimlerde çalışacak kişilerin de insan kaynakları ve rehberlik ve psikolojik
danışmanlık gibi bu alanlarda yetişmiş, eğitimini almış kişilerden seçilmesi
son derece önemlidir.
Bu kapsamda, üniversitelerin kariyer merkezlerinin öğretim görevlisi alımlarını
kendi kariyerlerini çizme noktasına alet eden kişilerin istihdamına dönüştürülmeden
ilgili ilana müdahil olunması gerektiğini ifade etmek isteriz.