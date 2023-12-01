Kariyer Merkezine inşaat mühendisi öğretim görevlisi nasıl mümkün oluyor?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi almak üzere ilan yayımlamıştır.



Söz konusu ilanları incelediğimizde; Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine alınacak öğretim görevlisi alımında "İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup kariyer planlaması konusunda çalışması bulunmak." şartı aranmıştır.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kuruluş süreciyle birlikte tüm devlet üniversitelerinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezleri çok ciddi bir aktivite içine dahil edilmiştir. Ofisin ulusal düzeyde uygulama koyduğu Staj programı ve bölgesel olarak düzenlediği kariyer fuarları gibi süreçler yükseköğretim kurumlarındaki Kariyer Merkezleri tarafından yürütülmektedir.



Fakat, yukarıda yer verdiğimiz ilan gibi üniversitelerde kariyer merkezleri bir nevi işsiz kişilerin istihdam kapısına dönüşmüştür. Ne yazık ki kendi alanında kadro bulamayan kişiler kariyerle ilgili sertifika, basit bir çalışmayla bu birimlere alınmaktadır.

Bu ilanımızda da, İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans yapmış, Kariyer Planlaması konusunda çalışması bulunan bir kişiye yönelik yeni bir alımla karşılaşmış olduk.



Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin üniversitelerde gerek üst kurumlara iletişim kuracak gerekse üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlamada aktif rol alacak amacına uygun şekilde işlevsel bir birime dönüşmesi için bu birimlerde çalışacak kişilerin de insan kaynakları ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi bu alanlarda yetişmiş, eğitimini almış kişilerden seçilmesi son derece önemlidir.



Bu kapsamda, üniversitelerin kariyer merkezlerinin öğretim görevlisi alımlarını kendi kariyerlerini çizme noktasına alet eden kişilerin istihdamına dönüştürülmeden ilgili ilana müdahil olunması gerektiğini ifade etmek isteriz.

