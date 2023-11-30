Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci: Torba kanunda kamu çalışanlarının vergi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli
Önder Kahveci: Torba kanunda kamu çalışanlarının vergi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol aldıklarına dikkat çekerek, "Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 10:20, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 10:52
Yazdır
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 5,9'luk büyüme rakamına ilişkin, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz, böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyürken mevsimsel düzeltilmiş gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 olduğuna dikkati çeken Şimşek, 9 ayda büyümenin yıllık yüzde 4,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemizin risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 8,5 puana gerilerken net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat artış gösterdi."

Dengelenmeye yönelik uygulanan politikalar sonucu eylül ayında cari açıkta mayısa göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandığı bilgisini veren Şimşek, ekim ve kasım aylarına ilişkin dış ticaret verilerinin de cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

- "İşsizlikte düşüş devam etti"

Şimşek, büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçıların finansmana erişimini ve hizmet ihracatını güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 300 milyar lira hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı hayata geçirdik. Eximbank'ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak, hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme yüce Meclisimizde görüşülüyor. İş gücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber