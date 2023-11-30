Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 yükselişle 1902 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyreden altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 44 dolarda bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler ekonominin yüzde 5,19 oranında büyüyeceğini öngörüyordu.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.