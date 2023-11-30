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Özgür Özel ve Akşener 'yerel seçimde ittifak'ı görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 12:55, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 13:05
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Özgür Özel ve Akşener 'yerel seçimde ittifak'ı görüştü

Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'ne, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Gül Çiftci ile geldi.

Heyeti, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural karşıladı.

Görüşmede İYİ Parti heyetinde, Vural ve Akburak'ın yanı sıra, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özgür Özel, Meral Akşener'den randevu talep ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleriyle birlikte ağırladılar." dedi.

Görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Partinin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önce de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkan'ıma da ifade ettim, 'ittifak' kelimesi yoruldu, 'ittifak' kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum."

"GİK'e soracağız"

Meral Akşener de ilk olarak Özgür Özel'e genel başkanlığının hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O, konuyu anlattı." ifadesini kullanan Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulunda tekrar bizim, 'iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz?' sorusunu, 'acaba tekrar Genel İdare Kuruluna tekrar bu soruyu götürebilir misiniz?', özü bu, esasında özetlersek. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, O zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur."

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