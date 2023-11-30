Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağını da söyleyen Bakan Işıkhan, taraflarla konuşmak için daha çok erken olduğunu dile getirdi. Bakan Işıkhan, "Bir şey söylemek için daha çok erken. Biliyorsunuz Aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız" diye konuştu.

"Çalışan emekliye 5 bin lira çalışmalarımız bittiğinde ödenecek"

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, "Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli" dedi.

Asgari ücrette beklenti ne?

Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. bazı kesimler tarafından asgari ücretin hedeflenen enflasyon kadar artırılması görüşleri dillendirilmişti. OPV ve TCMB'nin 2024 yılı yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 36 olması yapılacak artışın da bu yıl tek seferlik artış yapılacağı göz önüne alındığında yüzde 36 ile 55-60 bandında olacağı tahminleri dillendirilmeye başlandı.

Asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar yani yüzde 36 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 15 bin 600 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

15 kişiden oluşuyor

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

"Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

Tüm ücretleri artırıcı bir etkiye sahip

Yaklaşık 17 milyon çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Hedeflenen enflasyon kadar olsun tartışması yaşandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in Bloomberg HT ekranlarında asgari ücret artışının hedeflenen enflasyona göre yapılması gerektiğine ilişkin sözleri kamuoyunda yeni bir tartışma yarattı. Ekonomistler Avdagiç'in sözlerine ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı değerlendirmede emeğin milli gelirdeki payına vurgu yaparak "Emeğin milli gelir içindeki payı bu haldeyken ücretleri hedef enflasyona göre belirlemek adil değildir" ifadelerini kullanmıştı.