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'TRT World Forum 2023' için geri sayım başladı

Bu yıl 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan "TRT World Forum 2023", "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla 7'nci kez dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 11:24, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 11:24
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'TRT World Forum 2023' için geri sayım başladı

Hazırlıkları yaklaşık 1 yıldır süren "TRT World Forum 2023" için geri sayım başladı. 8-9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan dev etkinlik, dünyadan önemli isimleri bir araya getirecek. Bugüne kadar birçok ülkeden 8 bin 500'den fazla konuk ve 651 konuşmacıyı bir araya getiren "TRT World Forum", bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 153 ayrı konuşmacının katılımıyla dünya gündemine ışık tutacak. Bu yıl "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" teması ile 7'ncisi düzenlenecek; hem küresel hem de bölgesel öncelik ve gündemleri tanımlayan uluslararası bir konferans olan "TRT World Forum 2023", küresel problemleri masaya yatırmayı ve çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve söylemleri dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seneki foruma da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar da yer alarak önemli konu başlıklarında açıklamalarda bulunacaklar.

8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte öne çıkan konu başlıkları arasında uluslararası güvenlik, enerji ve iklim, ekonomi, teknoloji, yapay zeka, medya ve kamu yayıncılığı ve politika yer alıyor. Açılış konuşmaları, açık oturumlar ve uzmanlarla yuvarlak masa toplantılarının yer alacağı etkinlikte, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyaset yapıcı, iş insanı, akademisyen, gazeteci gibi birçok fikir önderi bir araya gelecek.

Açık oturum başlıkları arasında; "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye", "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri", "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar", "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar", "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek", "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?", "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak", "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması", "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" yer alıyor.

TRT World Forum 2023'e kaydolmak, etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve canlı takip etmek için: www.trtworldforum.com

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