Önder Kahveci: Torba kanunda kamu çalışanlarının vergi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM Genel Kurulu'na sunulan Torba Kanun Teklifinde kamu çalışanlarının vergi oranlarının %15'e sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Genel Başkan Kahveci;
"Arasında bazı vergilerin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı Torba
Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sunuldu.
Türkiye Kamu-Sen olarak Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarına katılmış ve teklife
dair görüş ve önerilerimizi yetkililere iletmiştik.
Özellikle çok sayıda kamu görevlisi ve emeklinin beklentisi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
da taahhütte bulunduğu birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek
göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunun bu torba kanun içerisinde yer
almamış olması büyük bir eksikliktir.
Bununla birlikte kamu çalışanlarının haklarını geriye götürecek uygulamalardan
kaçınılması gerektiğini de bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşmeli personel
başta olmak üzere kamu çalışanlarının vergilendirilmesinde aksaklıklar bulunuyor.
Çalışanlarımızın eline geçen ücretler artan vergi oranları nedeniyle yıl içinde
büyük bir düşüş yaşıyor.
Çalışanlar ülkemizde vergisini en düzenli şekilde ödeyen kesimlerin başında
geliyor. Özellikle vergi dilimleri matrah artışının yıllık enflasyonun altında
kalması dolayısıyla kamu çalışanlarımız her yıl bir öncekine göre daha erkenden
bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu da her yıl çalışanlarımız üzerindeki vergi
yükünün biraz daha arttığı anlamına geliyor. Bu durumun önüne geçmek için çözüm
sabit vergilendirmeden geçmektedir.
TBMM Genel Kuruluna gelmiş olan Torba Kanun Teklifinde vergi düzenlemeleri de yer almaktadır. Teklife eklenecek bir madde ile çalışanların gelir vergisi oranlarının %15'te sabitlenmesi, milyonlarca çalışanımızın yaşadığı mağduriyeti çözecek, vergide adalet sağlanacaktır. 2024 yılı öncesinde yetkililerin çalışanların gelir vergisi oranını %15 olarak belirlemesi halinde yıllardan beri süregelen bu olumsuzluk aşılacak, çalışanların vergiden kaynaklı sorunları kalıcı olarak çözülmüş olacaktır"