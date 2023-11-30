Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçlerince Havsa ilçesi yakınlarında dün yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan E.O, H.O. ve V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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