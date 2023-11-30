X'ten reklamlarını kaldıran şirketlere Elon Musk'tan küfürlü tepki

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, elektrikli araç üreticisi Tesla ve eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi'ne katıldı. İki hafta önce bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla "antisemitik" tutum takınmakla suçlandığı hatırlatılan Musk paylaşımı için, "Şimdiye kadar yaptığım en kötü ve en aptalca şeylerden biri. O gönderi için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Musk, söz konusu paylaşımına tepki olarak X platformundan reklamlarını kaldıran şirketlere ise küfürlü ifadelerle sert tepki gösterdi. Reklam verenlerin kendisine parayla "şantaj" yapmaya çalıştıklarını söyleyen Musk, "Reklam vermeyin" dedi. Bazı büyük şirketlerin reklam vermeyi durdurma kararının "şirketin sonunu getirebileceğini" söyleyen Musk, "Tüm dünya, bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte çatışmalarda hasar gören bölgeleri gezmek için geçtiğimiz günlerde İsrail'e giden Musk, ziyaretinin ise "özür turu" olmadığını ifade etti.

Takipçisine verdiği yanıt "antisemitik" bulunmuştu

Elon Musk bir sosyal medya kullanıcısının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde yorum yapmıştı. Musk'ın yorumunu "antisemitik" bulan ve aralarında Disney, Apple ve IBM'in de bulunduğu yaklaşık 200 büyük şirket, tepki olarak sosyal medya platformu X'e reklam vermeyi durdurmuştu. Reklamların durdurulmasının 75 milyon dolar civarında gelir kaybına yol açabileceği belirtiliyor.