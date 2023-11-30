Muğla'da 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla çift ile çocukları Yağmur ve Mehmet Ali Ç. baygın halde bulundu.

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