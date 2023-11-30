Muğla'da 4 kişilik aile sobadan zehirlendi
Muğla'nın Milas ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 14:32, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 14:29
Muğla'nın Milas ilçesinde Hatice ve Ekrem Ç.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla çift ile çocukları Yağmur ve Mehmet Ali Ç. baygın halde bulundu.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.