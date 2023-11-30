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Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "(Cumhur İttifakı) Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 14:47, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 15:04
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Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"(Cumhur İttifakı) Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz"

"Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır"

"(CHP'li belediyeler) Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar"

"Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz"

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