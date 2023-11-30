Fazla yolcu taşırken yakalandı, polise çarparak yaraladı

Kayseri'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Melikgazi ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücünün fazla yolcu taşıdığını tespit etti. İşlem yapılırken trafik polisleri ile tartışan sürücü, aracıyla trafik polisine çarparak yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan sürücü de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.