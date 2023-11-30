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Cevdet Yılmaz: İstikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılırken, istikrar içinde büyüme hedefi doğrultusunda para, maliye ve yapısal reform politikalarını, güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 15:35, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 15:36
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Cevdet Yılmaz: İstikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyümesini değerlendirdi.

Türkiye'nin siyasi güven ve istikrar içinde, politikalarda öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme performansını 14. çeyreğe taşıdığına işaret eden Yılmaz, ekonominin 2023 yılı 3. çeyreğinde, piyasa beklentilerinin üstünde, yüzde 5,9 oranında büyüdüğünü belirtti.

"Üçüncü çeyrek büyüme gerçekleşmeleri, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz çeyreklik ve yıl geneli büyüme hedeflerimizle uyumludur" ifadesini kullanan Yılmaz, üretim yönüyle ele alındığında üçüncü çeyrekte tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında pozitif büyüme gerçekleştiğini kaydetti.

"Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılıyor"

Cevdet Yılmaz, üçüncü çeyrekteki büyüme, üretim yönünden incelendiğinde, inşaat sektöründe katma değerin yüzde 8,1, sanayi sektöründeki katma değerin yüzde 5,7, hizmetler sektörünün ise yüzde 4,3 oranında büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Harcamalar yönüyle ele alındığında ise üçüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 14,7'lik yüksek artış, büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9'luk bir büyüme performansı gösterirken, OECD ekonomileri ortalama yüzde 1,7, EU27 ekonomileri ise yüzde 0,1'lik bir oranda büyümüştür.

2023'ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4,6'lık bir büyüme performansı gösterirken, OECD ülkeleri ortalama yüzde 1,6, EU27 ülkeleri ise 0,5'lik bir oranda büyümüştür. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre üçüncü çeyrekte OECD ve G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumundayız. 9 aylık dönemde ise OECD ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren ikinci ülke, G-20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke konumundayız.

Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılırken, istikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda para, maliye ve yapısal reform politikalarımızı güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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