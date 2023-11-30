Cumhurbaşkanı Erdoğan Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.

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