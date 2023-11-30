'Cübbeli Ahmet Hoca', Mansur Yavaş'a 'hakaret' soruşturmasında ifade verdi

Yavaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Ünlü, avukatlarıyla Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Burada ifade verdikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Ünlü, Yavaş'ın seçimlerden önce Manisa mitinginde yaptığı konuşmada, İHA ve SİHA'larla ilgili ifadelerinin kendisini kızdırdığını belirterek, "Milli duygularımı harekete geçirdi." dedi.

Ünlü, buradaki amacının Yavaş'a hakaret etmek olmadığını öne sürerek, söz konusu konuşmasındaki tabiri Yavaş'ın şahsına yönelik söylemediğini savundu.