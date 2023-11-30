THY depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek
Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 18:02, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 18:20
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.'' denildi.