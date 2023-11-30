Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,8190 28,8200 28,8620 28,8630 Avro 31,7580 31,7590 31,5370 31,5380 Sterlin 36,6420 36,7580 36,2630 36,3800 İsviçre Frangı 32,9690 33,1340 32,8200 32,9840 ANKARA ABD Doları 28,8890 28,9690 28,8320 28,9120 Avro 31,7180 31,7980 31,4970 31,5770 Sterlin 36,5820 36,7920 36,2030 36,4130