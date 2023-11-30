Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 18:10, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 18:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8190
|28,8200
|28,8620
|28,8630
|Avro
|31,7580
|31,7590
|31,5370
|31,5380
|Sterlin
|36,6420
|36,7580
|36,2630
|36,3800
|İsviçre Frangı
|32,9690
|33,1340
|32,8200
|32,9840
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8890
|28,9690
|28,8320
|28,9120
|Avro
|31,7180
|31,7980
|31,4970
|31,5770
|Sterlin
|36,5820
|36,7920
|36,2030
|36,4130