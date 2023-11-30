Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada tamamen parçalanan otomobildeki isimleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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