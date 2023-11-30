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Bem-Bir-Sen, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Denge Sözleşmesi İmzaladı

7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 1 Ocak 2024 tarihi başlayacak Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Patenti Bem-Bir-Sen'e ait olan kamu sendikacılığının en önemli kazanımlarından Sosyal Denge Sözleşmesi Kütahya İl Özel İdaresi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile en üst orandan imzalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 18:42, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 19:15
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Bem-Bir-Sen, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Denge Sözleşmesi İmzaladı

Sosyal Denge Sözleşmesi, Ordu Büyükşehir Belediyesinde Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında, en üst orandan imzalandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Rahmi Çakar, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Yılmaz, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Bilkay ve yönetim kurulu üyeleri Mesut Ergün, Zafer Öztürk, İhsan Büyükkeskün, Kadir Çelik, Güven Yaşilalan da hazır bulundu.

Levent Uslu imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, yerel yönetim Memurları için önemli bir kazanım olan SDS'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Uslu; Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini ve güzel hizmetlere imza altıldığını belirterek "En üst orandan imzaladığımız SDS'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ çalışanı 795 Memurumuz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Büyükşehir Belediyemizde çalışan Memurlar adına SDS'nin imzalanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler; "Şehrimize ve Belediyemize birlikte hizmet ettiğimiz ve şehrimizi çok daha da ileriye taşıyacağımız yerel yönetim çalışanı mesai arkadaşlarımız için SDS'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SDS Kütahya İl Özel İdaresi Çalışanları İçin En Üst Orandan İmzalandı

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Kütahya Valisi Musa Işın ile patenti Bem-Bir-Sen'e ait olan Sosyal Denge Sözleşmesini en üst orandan imzaladı. Sosyal Denge Sözleşmesi ile Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan yerel yönetim çalışanları mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde etti.

Kütahya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Levent Uslu, Kütahya Valisi Musa Işın, Bem-Bir-Sen Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yaşa, Kütahya Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Uslu, "Emeği değerli kılmaya, ekmeği büyütmeye, adil paylaşımı sağlamaya, yerel yönetim çalışanlarımızın haklarını ve hukuklarını korumaya dönük çalışmalarımız kapsamında elde ettiğimiz önemli kazanımlardan olan SDS'nin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu konuda bizlere destek veren Vali Musa Işın Beye ve ekibine de Sendikamız, Memurlar ve Memur aileleri adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise her daim çalışanların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, sözleşmenin çalışanlar adına hayırlı olmasını temenni etti. Levent Uslu ve Şube Yönetimine teşekkürlerini ileten Işın, "Memurlarımızın adın en imkanları sunmaya çalıştık. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. Şehrimize birlikte hizmet edeceğimiz, daha ileriye taşıyacağımız yerel yönetimler çalışanı mesai arkadaşlarımız için SDS'nin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

İmza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile nihayete erdi.

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