Bem-Bir-Sen, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Denge Sözleşmesi İmzaladı
7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 1 Ocak 2024 tarihi başlayacak Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Patenti Bem-Bir-Sen'e ait olan kamu sendikacılığının en önemli kazanımlarından Sosyal Denge Sözleşmesi Kütahya İl Özel İdaresi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile en üst orandan imzalandı.
Sosyal Denge Sözleşmesi, Ordu Büyükşehir Belediyesinde Bem-Bir-Sen Genel Başkanı
Levent Uslu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında,
en üst orandan imzalandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde Bem-Bir-Sen Şube Başkanı
Rahmi Çakar, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Yılmaz, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı
Savaş Gayretli, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Bilkay
ve yönetim kurulu üyeleri Mesut Ergün, Zafer Öztürk, İhsan Büyükkeskün, Kadir
Çelik, Güven Yaşilalan da hazır bulundu.
Levent Uslu imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, yerel yönetim Memurları
için önemli bir kazanım olan SDS'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanmasından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Uslu; Ordu Büyükşehir Belediyesinin
çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini ve güzel hizmetlere imza altıldığını
belirterek "En üst orandan imzaladığımız SDS'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve OSKİ çalışanı 795 Memurumuz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Büyükşehir Belediyemizde çalışan Memurlar adına SDS'nin imzalanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler; "Şehrimize ve Belediyemize birlikte hizmet ettiğimiz ve şehrimizi çok daha da ileriye taşıyacağımız yerel yönetim çalışanı mesai arkadaşlarımız için SDS'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SDS Kütahya İl Özel İdaresi Çalışanları İçin En Üst Orandan İmzalandı
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Kütahya Valisi Musa Işın ile patenti
Bem-Bir-Sen'e ait olan Sosyal Denge Sözleşmesini en üst orandan imzaladı. Sosyal
Denge Sözleşmesi ile Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan yerel yönetim
çalışanları mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde etti.
Kütahya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Levent Uslu, Kütahya Valisi Musa
Işın, Bem-Bir-Sen Eski Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yaşa, Kütahya Şube Başkanı
Ahmet Enes Karadaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan
Uslu, "Emeği değerli kılmaya, ekmeği büyütmeye, adil paylaşımı sağlamaya,
yerel yönetim çalışanlarımızın haklarını ve hukuklarını korumaya dönük çalışmalarımız
kapsamında elde ettiğimiz önemli kazanımlardan olan SDS'nin hayırlı ve bereketli
olmasını temenni ediyorum. Bu konuda bizlere destek veren Vali Musa Işın Beye
ve ekibine de Sendikamız, Memurlar ve Memur aileleri adına teşekkür ediyorum."
dedi.
Kütahya Valisi Musa Işın ise her daim çalışanların yanında olduklarını ve olmaya
devam edeceklerini ifade ederek, sözleşmenin çalışanlar adına hayırlı olmasını
temenni etti. Levent Uslu ve Şube Yönetimine teşekkürlerini ileten Işın, "Memurlarımızın
adın en imkanları sunmaya çalıştık. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu
olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu
bilinçle yaklaşıyoruz. Şehrimize birlikte hizmet edeceğimiz, daha ileriye taşıyacağımız
yerel yönetimler çalışanı mesai arkadaşlarımız için SDS'nin hayırlı olmasını
diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
İmza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile nihayete erdi.