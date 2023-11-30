Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede inşaatı devam eden konut ve işyeri alanının sit alanı sınırları içerisinde bulunup bulunmadığı yönünde hazırlanan rapora olur kararı verilmesi için bir iş insanından 300 bin lira istendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Anıtlar Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görevli M.T'nin iş insanına Menteşe ilçesi Akyol Caddesi üzerinde bekleyeceğini ve önceki konuşmalara istinaden 80 bin lirayı alacağını bildirmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Şüpheli M.T, 80 bin lirayı alırken suç üstü yakalandı, aynı kurumda görev yapan M.Ö. de gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.