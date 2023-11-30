Hatay'da tabancayla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan koca gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, konteyner kentte kalan H.A, karısı E.A. ve İ.H.D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında H.A, eşi E.A. ve İ.H.D'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İ.H.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, H.A'yı olay yerinde gözaltına aldı, tabancaya el konuldu.