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İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin değerlendirme

"Bu haliyle gitme ihtimali yok. Sonuç itibarıyla bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 21:06, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 21:07
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İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanlarına ilişkin değerlendirme

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına ilişkin, ''Bu haliyle gitme ihtimali yok. Sonuç itibarıyla bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil." dedi.

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki değerlendirme toplantısında, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Katılımcılar, ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Sunum yapan belediye başkanları problemleri aktarırken, ortak sorun olarak sahipsiz sokak hayvanları gündeme geldi.

Vali Gül, sokak hayvanları konusunda en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi.

Ortada bir problem bulunduğuna işaret eden Gül, "Neyin olmayacağını söyleyeyim. Bu haliyle gitme ihtimali yok. Sonuç itibarıyla bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil." ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşların aynı anda kısırlaştırma çalışması yürütmesinin etkili bir çözüm olabileceğini vurgulayan Gül, hayvan barınaklarının sayı ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti.

Vali Gül, İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini ifade ederek, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını vurguladı.

- Ekmekle ilgili etkin fiyat denetimine davet

Vali Davut Gül, konuşmasında, İstanbul'da ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara da değindi.

İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6,50 lira olduğunu aktaran Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum." dedi.

Vali Gül, afetler karşısında gönüllü olmanın önemine de işaret ederek, İstanbul gibi büyük bir şehirde her mahallede organize olacak gönüllülerin bulunması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Valiliğinin başlattığı ''Bir Çocuk Bir Dilek'' projesiyle İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı çocukların dileklerini gerçekleştirdiklerini anlatan Gül, "Kamu açısından bu dilekler zaten gerçekleştiriliyor, belediyeler olarak sizlerin de projeye destek vermesi çok önemli. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

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