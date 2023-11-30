Trabzon'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ağaçlı Ortaokulunda eğitim gören bazı öğrencilerde, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi çeşitli rahatsızlıklar meydana geldi.

Bunun üzerine 12 öğrenci, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, öğrencilerin, okulda doğum günü kutlaması için pastaneden alınan ve kendilerine ikram edilen yaş pastadan yedikleri belirtildi.