Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde 17 maddelik değişiklik yapıldı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde 17 maddelik değişiklik yapıldı
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarında Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan 4 üniversiteye Rektör atadı. Televizyon ekranlarında tartışma programlarının tanınan isimlerinden Selman Öğüt Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 07:33, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 07:45
Yazdır
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu

Rektör atama kararları şu şekilde:

PROF. DR. SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economicse gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, en son İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber