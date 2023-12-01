Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı
Eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 08:19, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 09:10
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.
Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren geçici ateşkes bu sabah itibarıyla son bulmuştu.