Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı

Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde 17 maddelik değişiklik yapıldı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde 17 maddelik değişiklik yapıldı
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı

Eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 08:19, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 09:10
Yazdır
Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren geçici ateşkes bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber