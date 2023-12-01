Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri

Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Erzan vakası, banka müdürlerinin ellerindeki yetkiyi nasıl suistimal edebilecekleri gerçeğini ortaya koydu. Milyarlarca lira 'ballı fon' vaadiyle buhar olurken geride kanun dışı birçok işlem ve mağdur bıraktı. Ancak finans sektörü temsilcileri benzer olayların sektörde nadir de olsa yaşandığını belirterek yeni Seçil Erzan vakalarının patlak verebileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye gazetesi olarak 2022 yılının Haziran ayında 'Rüşveti ver, krediyi kap" manşetiyle bankacılık sektöründe yaşanan yasadışı olayları gündeme getirmiştik. Bazı şube müdürlerinin sahip oldukları yetkileri kötüye kullanarak kredi sicili bozuk kişilere dahi kredi çıkarabildiğini gözler önüne sermiştik. Bizim manşet haberimizden sonra patlak veren Seçil Erzan ve 'Fatih Terim Fonu' skandalı bahkacılık sektöründe yeni bir tedbir alma dalgası başlattı. Birçok bankanın uzun süredir aynı şubede görev yapan binlerce müdürün görev yerini değiştirmeye başladığı söyleniyor. Bazı bankalarda aynı şubede beş seneden fazla görev yapanların tayinlerinin çıktığı da iddia ediliyor.

TAYİN, KAMERA VE GPS

Bazı bankalarda da müdür odalarına kamera, ses dinleme cihazları ve şube araçlarına GPS takıldığı öğrenildi. Riskli işlemler ve uyulması gereken kurallar ile ilgili hatırlatma eğitimleri arttırıldı. Bankacılık sektörü yetkilileri alınan tedbirlerin Seçil Erzan olayı sonrası artırıldığını doğruladı. Bir bankacılık yetkilisi "Şube müdürü pozisyonunda bulunan kişilere belli çerçevelerde imtiyazlar tanınıyor. Kredi limiti ve temini konusunda yetkileri var. Ancak büyük paraların döndüğü bazı şubeler var ki bu şubelerin müdürlerinin çok iyi denetimlerden geçmesi gerekiyor. Çünkü yetki sınırları oldukça geniş. Yalnızca şube müdürü değil genel merkezdeki yöneticilerin de istihbarati anlamda iyi denetlenmesi gerekiyor" dedi.

MAFYA TEHDİT EDİP VİDEOYA KAYDETMİŞ

"Fatih Terim Fonu" dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın ifadesinde sık sık dile getirdiği tehdit edilmesinin video görüntüsü ortaya çıktı. "Ballı fon"a para yatıran ve fahiş faizle geri para alan isimlerden biri olan Mojtaba Hakani tarafından çekildiği ileri sürülen görüntülerde Erzan'ın boş bir araziye götürüldüğü görülüyor. Erzan'ın, Hakani'nin kendisine söylediklerini tekrar ettiği videoda yalvardığı isim ise fona para aktaran bir diğer kişi olan tefeci Süleyman Aslan... Erzan, videoda şunları söylüyor: "Süleyman Amca sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de bir çıkarı yok. Senden rica ediyorum onların senetlerine hiçbir şey yapma. Bir kuruş para almadığımı da söyle, Moci bir kuruş para almadı."

Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor. Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından boş arazide tehdit edildiği anlara ilişkin görüntüler şaşırttı.

Erzan, ifadelerinde Hakkani için "Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" iddiasında bulunurken, Aslan için de "Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim" demişti.

SEÇİL BENİ 'TERİM' İSMİYLE İKNA ETTİ

Bankacı Seçil Erzan vurgununda şikayetçi sayısı artıyor. Mahkemeye başvuran iş adamı Mert Zeydanlı, sanığın kendisine "Fatih Terim özel fonu"na 2 milyon dolar yatırırsa 45 gün sonra yüzde 20 kar alacağını, ancak bu bilginin gizli olduğunu söylediğini anlattı. Zeydanlı, Seçil Erzan'ın "Fatih Terim'i herkesin tanıdığını, Türkiye'de bilinen ve güvenilir birisi olduğunu, bu fona sadece Fatih Terim'in ve Terim üzerinden ailesinin para yatırabildiğini'' söyleyip, kendisini ikna etmek için uzun bir konuşma yaptığını söyledi.

ODASINDA GÖRÜŞTÜM

Zeydanlı şunları anlattı: Seçil Erzan, 30 Ocak'ta bankaya gittiğimde beni odasına çağırdı. Para kazanmak eskisi gibi değil, kolaylaştı dedi. Müdire Hanım'a göre Denizbank bünyesinde Fatih Terim'in özel bir fonu bulunmaktaydı. Fatih Terim'i herkesin tanıdığını, Türkiye'de bilinen ve güvenilir birisi olduğunu, bu fona sadece Fatih Terim'in ve Terim üzerinden ailesinin para yatırabildiğini söyledi. Nur Erkasap'ın eşi Müfit Erkasap'ın Fatih Terim'in uzun yıllar asistan koçluğunu yaptığını, kendisini Nur Erkasap ile görüştürebileceğini ifade etti. Yanımda bulunan 1 milyon 525 bin doları verdim. Ertesi gün Erzan'ın odasında Erkasap'ın da bulunduğu sırada 1 milyon 525 bin dolar daha verdim. Seçil Erzan bu paranın 'Fatih Terim Fonu'na bankanın nakit yönetim merkezinden yatırılacağını ve kendisinin oraya götürmesi gerektiğini söyledi. Ama çanta çok ağırdı. Bu sebeple arabaya kadar benim taşımamı istedi. Ben de Seçil Erzan'ın gösterdiği arabaya götürdüm ve koydum. Yanımızda Nur Erkasap da vardı. Bu sırada beni şubeye aracı ile getiren Bige Vardar para dolu çantanın arabaya konulma anına şahit olmuştur.

PARALARI ELDEN VERDİM

Yatırmam gereken para toplam 2 milyon 25 bin dolar olduğundan Seçil, ertesi gün beni aradı. 500 bin dolar daha vererek kalanı tamamlarsam bu sefer 'Fatih Terim Fonu'ndan bana yüzde 35 kar payı ayarlayabileceğini, bu durumda sadece vadenin 8 Mart değil, 9 Mart olacağını söyledi. Bu istek üzerine hesaplarımdan para bozdurdum. 1 Şubat'ta kendi iş yerine Erkasap'la gelerek parayı teslim aldı. Kredi çekmemi veya Kur Korumalı Mevduat hesaplarını bozdurarak bu fona para yatırmasını tavsiye etti. Bunun üzerine banka bünyesindeki eurobondlarının bir kısmını satarak verdim. 10 Şubat vadeli ödemem için 400 bin dolar istedim ve aldım. Onun verdiği güven duygusuyla 400 bin dolar daha verdim. Toplam 2 milyon 720 bin doları bankada elden teslim ettim.

"5 MİLYON DOLAR VERSEK ÇARK DEVAM EDECEKTİ"

'Fatih Terim Fonu' vurgunu iş adamı Atilla Baltaş'ın şikayeti üzerine ifşa olmuştu. Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada müvekkili 5 milyon daha verseydi olayın gün yüzüne çıkmayacağını söyledi. Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına dair iddiaları de cevaplayan Karadağ "GPS müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı gibi bir şüpheyle yaptığı bir olay değil, önceki hırsızlık sebebiyle tedbir amaçlıydı. İş adamları, bir banka müdiresine güvenmeyecek de kime güvenecek?" diye sordu. Avukat Ümit Karadağ şunları söyledi: Müvekkilim, Seçil Erzan'a 1,5 milyon dolar vermiş. Vade sonunda getirisi 23 bin dolar olmuş. Müvekkilin 5 milyon dolara yakın parayı da bankaya teslim edilmek üzere tarafıma verme girişimi oldu. Fakat biz bunu kabul etmedik. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'Bir para gelecekti. Gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para oydu. Bu şekilde mağduriyetlerin büyümesinin de önüne geçmiş olduk. Müvekkil daha önce böyle bir yatırım yapmamış, aslında oradan yanılıyor. Diğer yandan arkadaşlarına da söylüyor. Seçil Erzan 'Parası olan varsa onlar da katılabilir' diyor. Hatta bir arkadaşı geliyor, tam ikna olmak üzereyken vazgeçiyor. Biz bu tanıklarımızı da savcılığa sunacağız.

KAAN ZENGİNLİ