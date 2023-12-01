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S&P'den Türkiye kararı: Kredi notu 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu revize etti. Yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi not görünümününün durağandan pozitife çevrildiği açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 08:41, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 08:42
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S&P'den Türkiye kararı: Kredi notu 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notunu durağandan pozitife çıkardı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin ekonomiyi iyileştirmeye yönelik adımlarına işaret edildi. Aşırı ısınan ekonomiyi soğutma konusunda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

DÖVİZ REZERVİ ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Merkez Bankası'nın azalan net Döviz rezervlerinin yavaşça artmaya başladığı belirtildi.

Standard and Poor's, eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkarmıştı.

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