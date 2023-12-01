Bugün aktif olmayan yarın yok olacak! Google milyonlarca hesabı siliyor

Teknoloji devi Google, güvenlik politikasında yaptığı güncelleme sebebiyle aktif olarak kullanılmayan milyonlarca Gmail ve bağlı hesabı sileceğini duyurmuştu. Süre bugün doluyor yarından itibaren milyonlarca hesaba erişim sağlanamayacak. Google geçtiğimiz Mayıs ayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir hesap uzun süredir kullanılmıyorsa tehlikeli olma ihtimali daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Şirket aktif olmayan kullanıcıların Gmail, Drive ve Fotoğraf hesabını 1 Aralık Cuma gününden itibaren silmeye başlayacak. İşletmeler, okullar ve diğer kuruluşlar aracılığıyla edinilen hesaplar olası silme işlemine tabi tutulmayacak.

Şirket, bir hesapta oturum açmanın yanı sıra, bir e-postayı okumanın, bir Google dökümanı oluşturmanın hatta bir YouTube videosu izlemenin de aktiflik olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.

Ayrıca bir haber kuruluşuna ya da Google Hesabına bağlı bir uygulamaya abonelik de bu kapsama girmeyecek.

GOOGLE HESABI NASIL AKTİF TUTULUR?

Google hesabınızı aktif tutmanın en kolay yolu, en az iki yılda bir oturum açmaktan geçiyor. Google hesabınızda oturum açtıysanız, hesabınız etkin kabul ediliyor ve silinmiyor.