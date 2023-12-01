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Deprem bölgesindeki gençler, 150 bin TL'lik evlilik desteğinden mutlu

Depremin vurduğu Hatay'da yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik 2 yıl vadeli kredi gençler tarafından olumlu karşılandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 10:02, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 10:03
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Deprem bölgesindeki gençler, 150 bin TL'lik evlilik desteğinden mutlu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Deprem sonrası devlet desteğiyle bir çok vatandaş yeni bir yaşama başladı. Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haberse Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla geldi. Gençlere verilecek 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

"Her insan 27 yaşında evlenmeyi düşünmeyebilir"

Kriterler arasında bulunan 18-27 yaş aralığının gözden geçirilmesine dikkat çeken Hasan Gölpınar, "27 yaşında küçük olan ve yeni evlenen gençlere verilen 150 bin TL evlilik kredisi galiba. Devletin evliliği desteklemesi iyi ama şartları mesela 27 yaş neye göre 27 yaş. Her insan 27 yaşında evlenmeyi düşünmeyebilir" dedi.

"Devletin böyle bir destek sağlamasından mutluyum"

Devlet tarafından böyle bir destek verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Sağıroğlu, "Nişanlıyım. Düğün yapma imkanım ve devlette yardım ederse başvurup desteği alırım. Devletin böyle bir destek sağlamasından mutluyum" dedi.

Destek miktarının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Ömer Bozkurt "Depremde zor zamanlar yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Gençlere verilen evlilik kredisi sanırım. Bir nebze de olsa mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Bu destek çok güzel oldu"

Evlenecek oğlu için fondan destek almayı planladıklarını ifade eden Mehmet Yılmaz, "Benim oğlum evlenecek. Bu destek çok güzel oldu. 150 bin TL yetmeyebilir ama 2 yıl sonra ödeme olması çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

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