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Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey ve 4 yakını adliyede

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında kardeşini öldürdüğü iddiasıyla Muğla'da yakalanan ağabey ve 4 yakını adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 16:50, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 16:51
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Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey ve 4 yakını adliyede

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla yüzünden tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D. Y. (31) ile damadı Emrah Y.'nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 3'ü kadın 5 kişi tarafından darp edilen Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaptı araştırma başlattı. Cinayet şüphelisi akrabalar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince kurulan koordine sonucunda, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göçek Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında yakalandı. Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi'ne sevk edildi.

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