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Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,9320 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 10:56, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 10:57
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Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,21 azalışla 28,8699'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,9320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 31,5860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 36,5640'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7 artışla günü 103,5 seviyesinden tamamlamasına karşın aylık bazda yüzde 3 azalışla son 1 yılın en sert aylık düşüşünü kaydederken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,3 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Fed yetkililerinin Bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin temkinli değerlendirmelerinin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek, ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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