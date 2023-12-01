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Yargıtaydan 'kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir' kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararından:- "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamaz, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 11:06, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 11:07
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Yargıtaydan 'kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir' kararı

Dairenin kararına göre, Muğla'daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı, çıkan atık suyu ise şehir atık su şebekesine çıkışını sağladı.

Otel işletmesini, Mart 2018'de başka bir kişi devraldı.

Belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesilen işletme, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememe, devralınmasından sonraya ilişkin ise atık su bedelinin tespit edilerek hesaplanması adına dava açtı.

Yargılamaya bakan yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesini kararlaştırdı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının onanmasına karar verdi.

Dairenin kararında, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği anlaşılmakla davalı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir." ifadeleri yer aldı.

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