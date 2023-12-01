Evlilik öncesi eğitimlere bu yıl 150 bin kişi katıldı

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, toplum refahının sağlanması ve ülkelerin kalkınmasında en temel unsurlarından biri olan aileye yönelik çok sayıda çalışma hayata geçiriliyor.

Aile odaklı koruyucu ve önleyici çalışmalara hız veren Bakanlık, aile yapısında yaşanan değişimleri inceleyerek aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi amacıyla yeni sosyal destek modellerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda verilen hizmetler arasında, gençlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmesine katkı sağlamak için 2013 yılında hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı öne çıkıyor.

Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak isteyen kişiler Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitim programından yararlanmak için ilk önce bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabiliyor.

- Uzun ömürlü ve sağlıklı evliliklerin tesis edilmesi amaçlanıyor

Program kapsamında, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, sağlıklı iletişim ve problem çözme becerilerini edinebilmeleri, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler veriliyor.

Toplam dört ders olarak planlanan programa katılanlar, alanında uzman eğitimciler tarafından "Hayat arkadaşımı nasıl Seçebilirim?", "Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri", "Aile hukuku" ile "Evlilik ve sağlık" başlıklarında bilgilendiriliyor.

Programın hayata geçirildiği 2013'ten bugüne kadar toplam 1 milyon 650 bin kişiye ulaşıldı.

Son 3 yıllık süreçte 450 bin kişi eğitime katılırken bu yıl 150 bin kişi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimlere en çok katılım İzmir, Kayseri, Ankara, Hatay ve Şanlıurfa'dan sağlandı.