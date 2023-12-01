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Karabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık:- "Sosyal bilimler sahasında Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sorunlara çözüm üretebilecek yeni sosyal modeller geliştirilmesini hedefliyoruz"- "Festival Türkiye açısından ilk olmasının yanı sıra sosyal modelin ne olduğunun ülkemize, gençliğimize ve dünyaya detaylı şekilde tanıtılması ve sosyal modellerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi açısından son derece önemli bir yarışma niteliği taşımaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 13:10, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 13:24
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Karabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Karabük Üniversitesi Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ev sahipliği yapacak.

2-3 Mart 2024'te Karabük'te gerçekleştirilecek Sosyalfest, üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde düzenlenecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Sosyalfest'in Türkiye'nin sorunlarına yenilikçi ve sorun çözücü yöntemler geliştirmek amacıyla yapılmış bir yarışma olduğunu söyledi.

Sosyalfest'in aynı zamanda bir festival olduğunu belirten Kırışık, "Sosyal Bilimler Festivali Türkiye'de ilk defa yapılacak bir festivaldir. Sosyal bilimler alanında yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştirmek amacıyla üniversitemiz tarafından üretilmiş bir yarışmadır. Yarışma boyutu açısından baktığımızda hem üniversite hem lise hem de ortaokul kategorilerinde farklı yarışma alanlarında öğrencilerimizin katılmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kırışık, sosyal bilimler sahasında Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sorunlara çözüm üretecek yeni sosyal modeller geliştirilmesini hedeflediklerine işaret ederek, "Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerindeki gençlerimizin düşünce üretmelerini ve sosyal modeller geliştirmelerini sağlamak, böylelikle hem ülkemizin hem de dünyanın sorunlarına yönelik ilgilerini artırmak, sorunları çözmek için sosyal modeller üretmelerini teşvik etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sosyal model üretme kültürünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Etkinliğin üniversite kategorisinde 5, lise kategorisinde 6, ortaokul kategorisinde ise 3 alanda gerçekleştirileceğini anlatan Kırışık, detaylı bilgilere "sosyalfest.org" internet sitesinden ulaşılabileceğini dile getirdi.

"Aynı zamanda yarışmaya yönelik katılım başvurularınızı, hazırladığınız sosyal modellerle birlikte 'sosyalfest.org' sitesinden yapabilirsiniz." diyen Kırışık, 50 alanda etkinlikler düzenlenecek bir festival oluşturduklarını aktardı.

Kırışık, sosyal bilimler sahasında kurulacak stantlarda alan etkinliklerinin yapılmasını, öğrencilerin, gençlerin, halkın bunlara katılmasını sağlamak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sosyal Bilimler Festivali, Türkiye açısından ilk olmasının yanı sıra sosyal modelin ne olduğunun ülkemize, gençliğimize ve dünyaya detaylı şekilde tanıtılması ve sosyal modellerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi açısından son derece önemli bir yarışma niteliği taşımaktadır. Hem kamu hem de özel kurumlarımızın yapmış olduğu sosyal modellerin tanıtımlarının stantlarımızda alan etkinlikleri kapsamında yapılması da yarışmanın ve festivalin son derece önemli amaçları arasındadır. Bu yarışmayla birlikte sosyal model üretme kültürünün gençliğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel sonuçlarla ülkemizin Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceği sosyal modellerin üretilmesini destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz."

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