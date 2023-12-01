Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

Fenerbahçe bir puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceği maçta Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Nordsjaelland hezimeti sonrası Ludogorets'in deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe grupta 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe grubunun son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, tur şansı kalmayan Trnava'yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı başaracak.

Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup edip Ludogorets-Nordsjaelland maçının berabere bitmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.

YENİLİR YA DA BERABERE KALIRSA

Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler gruptan 2. olarak çıkacak.

Fenerbahçe, Trnava'ya yenilmesi halinde ise yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesini bekleyecek. (Fenerbahçe ikili averajda eşit olduğu Ludogorets'in genel averajda -1 gerisinde bulunuyor.)

GRUBU LİDER BİTİRMEK NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.

Gruplarını 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynuyor.

GRUPTA GÜNCEL DURUM

1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj

2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj

3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj

4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj