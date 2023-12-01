Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan diğer öğrenci de bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 27 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti. Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde bulunan Gümüşhane'nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğurcan Korkmaz cansız bedeni bulunmasının ardından diğer öğrenci olan Emir Berke Aşık'a ait olan cesedin de aynı noktaya yakın bir yenrde bulunduğu öğrenildi.